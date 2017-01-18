Жирков: ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь, не очень хорошо

33-летний полузащитник «Зенита» Юрий Жирков в интервью пресс-службе петербургского клуба рассказал о том, что хочет выступить на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России, но при этом отметил, что всё будет зависеть от его физического состояния.
«Дотяну ли до 2018 года? Конечно, хочу сыграть на чемпионате мира. Но не так, как в Бразилии. А вообще, всё зависит от физического состояния. Ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь, не очень хорошо. Будем смотреть по физическому состоянию и по тому, как и сколько буду играть в «Зените», — поведал Жирков.