Французский нападающий Кор покинул сбор «Локомотива»

Нападающий литовского «Стумбраса» Александр Кор покинул сбор московского «Локомотива», который проходит в Испании. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров.
«Подтверждаю: Александр Коре покинул сбор команды. Он участвовал в ряде тренировок, сыграл с „Вердером“, так что у тренеров есть информация о футболисте», — сообщил Бодров, отказавшийся ответить на вопрос о дальнейших перспективах 25-летнего футболиста.
Кор тренировался с «Локомотивом» с прошлой недели, а 16 января оформил дубль в контрольном матче с молодёжным составом «Вердера» (2:0).