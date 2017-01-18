Роналду выйдет в стартовом составе «Реала» в матче Кубка Испании с «Сельтой»

Нападающий Криштиану Роналду появится в стартовом составе «Реала» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Сельтой».
В последний раз Роналду принимал участие в Кубке Испании 15 января 2015 года, когда «Реал» встречался с «Атлетико» (2:2).
«Реал»: Касилья, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Кроос, Модрич, Касемиро, Васкес, Асенсио, Роналду.
«Сельта»: Альварес, Мальо, Хонни, Кабраль, Ронкалья, Диас, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Бонгонда.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Сельта». Начало — в 23:15 мск.