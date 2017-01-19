Синицын: только странный человек может уйти из «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову рассказал, почему остаётся в команде, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики.
«Почему я всё ещё в «Краснодаре»? Потому что только странный человек может отсюда уйти. Конечно, два проведённых матча в этом сезоне РФПЛ — это недостаточно. С другой стороны, мне нравится находиться в состоянии конкуренции. И в «Чите», и в «Енисее» я прогрессировал благодаря тому, что рядом работали сильные вратари. Это важный обмен опытом.
Желание играть, конечно, есть. Мне уже 28 лет. В принципе, я даже не против варианта аренды, уже раздумывал о том, чтобы подыскать клуб, но в те моменты получалось, что в команде оставалось только два вратаря. О продаже даже думать не хочу: сами понимаете, какие в клубе выстроены условия для развития, какая здесь идея, цель. Тем более я привык к городу, мне нравится команда», — сказал Синицын.
Полную версию интервью с Андреем Синицыным читайте на «Чемпионате» в 8:30 мск.