«Реал» проиграл «Сельте» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал» принимал на своём поле «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Все забитые мячи в этом матче пришлись на второй тайм. В составе победителей отличились Яго Аспас и Хонни, за мадридскую команду гол забил Марсело.
Таким образом, подопечные Зинедина Зидана потерпели второе поражение подряд. В прошлые выходные «Реал» уступил «Севилье» (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании, прервав серию из 40 матчей без поражений во всех турнирах.
Ответную встречу «Сельта» и «Реал» проведут в Виго на стадионе «Балаидос» 25 января.