«Бенфика» разгромила «Лейшойнш» и прошла в полуфинал Кубка Португалии

«Бенфика» нанесла поражение «Лейшойншу» со счётом 6:2 в четвертьфинальном матче Кубка Португалии, который состоялся в Лиссабоне.
Главным героем матча стал Константинос Митроглу, который отметился хет-триком, поразив ворота соперников на 60-й, 71-й и 1-й компенсированной минутах. В составе «Бенфики» забивали также Пицци, Андре Алмейда и Жонас. У «Лейшойнша» дубль записал себе в актив Рафаэл де Оливейра.
В полуфинале «Бенфика» сразится с «Эшторилом». Другую пару полуфиналистов составят «Витория Гимарайнш» и «Шавиш».