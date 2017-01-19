«Реал» проиграл два раза подряд впервые с ноября 2015 года

Мадридский «Реал» проиграл два матча подряд впервые с ноября 2015 года, когда мадридской командой руководил Рафаэль Бенитес.
«Бланкос» потерпели поражение от «Сельты» со счётом 1:2 в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании, который состоялся 18 января в Мадриде. До этого «сливочные» проиграли «Севилье» со счётом 1:2 в матче 18-го тура испанской Примеры.
Ответная встреча с «Сельтой» состоится 25 января в Виго, а в Примере в 19-м туре «Реал» 21 января сразится с «Малагой» на «Сантьяго Бернабеу».