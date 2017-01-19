Роббен не хочет, чтобы Хаби Алонсо завершал карьеру по окончании сезона

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен выразил сожаление по поводу решения, принятого хавбеком команды Хаби Алонсо. Бывший футболист «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Испании решил повесить бутсы на гвоздь по окончании текущего сезона.
«Я об этом практически ничего не знаю. Но очень жаль, если Алонсо хочет завершить карьеру. Это замечательный профессионал и человек. Он отлично подходит «Баварии», привнося в её игру важные элементы. Но это его личное решение, и необходимо отнестись к нему с уважением. Алонсо выиграл за свою карьеру всё что можно. Но ещё одна победа в Лиге чемпионов была бы ему приятна», — цитирует Роббена интернет-портал Goal.