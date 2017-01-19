Синицын: назовите хотя бы одного, кто мог бы заменить Акинфеева

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим в России, а также похвалил новое поколение голкиперов, которое появилось в стране.
«Трудно спорить, что лучший вратарь России — это Акинфеев. Назовите мне хотя бы одного, кто мог бы его заменить в последние 10 лет. Новые молодые голкиперы? Вот по Селихову у меня вообще ноль вопросов. Сколько видел матчей, смотрел — у парня всё получается. И уверенно играет, и тащит — мне он понравился. Лунёв сыграл несколько ярких матчей, но совсем на короткой дистанции. Хотя если его покупает «Зенит» — значит это о чём-то говорит», — отметил Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Полную версию интервью с Андреем Синицыным читайте на «Чемпионате» в 8:30 мск.