Бразильский защитник Марлон подписал с «Барселоной» пятилетний контракт

Руководство «Барселоны» приняло решение подписать контракт на постоянной основе с бразильским защитником Марлоном Сантосом, передаёт испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, каталонский клуб подписал с Марлоном пятилетний контракт. До этого 21-летний футболист на правах аренды защищал цвета резервной команды испанского гранда, а его трансферный лист принадлежал «Флуминенсе». Марлон является воспитанником бразильского клуба, который получит за него € 6 млн. «Барселоне» осталось выплатить бразильцам из этой суммы € 500 тыс.