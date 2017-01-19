Зидан: у Данило в «Реале» будут шансы выходить на поле

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан будет предоставлять возможность игровой практики защитнику Данило. Бразильский футболист был освистан поклонниками «Королевского клуба» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой». Играя на своём поле, «сливочные» потерпели поражение со счётом 1:2.
«Данило сыграл хорошо, и я доволен им. У него в «Реале» будут шансы выходить на поле», — приводит слова французского специалиста AS.
Вторая игра между «Сельтой» и «Реалом» состоится 25 января.