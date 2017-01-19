«Днепр» не погасил вовремя долги, которые грозят клубу исключением из УПЛ

Руководство «Днепра» не выплатило долги помощникам бывшего главного тренера Хуанде Рамоса и не собирается этого делать, утверждает Tribuna. 18 января истёк последний срок, установленный ФИФА для погашения этих задолженностей.
Теперь дисциплинарный комитет ФИФА 31 января должен рассмотреть вопрос об исключении «Днепра» из Премьер-лиги. Ранее «Днепр» уже был лишён в этом сезоне шести очков за долги и сейчас занимает в турнирной таблице УПЛ 10-е место.
Также «Днепру» грозит ещё несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими тренерами, игроками и агентами.