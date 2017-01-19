Спонсор ФИФА: в настоящее время ФИФА больше ориентирована на увеличение доходов

Вонг Яинлин, владелец китайской компании Dalian Wanda Group, которая является спонсором ФИФА, прокомментировал работу нового руководства и увеличение числа участников на чемпионате мира 2026 года.
«Цель расширения числа участников на чемпионате мира заключается в желании заработать. Это вещь, которая очень ясно видна. Новое руководство ФИФА ориентировано на доход в настоящее время», — цитирует Яинлина Bloomberg.
Число участников на чемпионате мира 2026 года будет увеличено с 32 до 48. Ранее стало известно, что испанская Ла Лига планирует оспорить решение ФИФА по поводу расширения участников чемпионата мира.