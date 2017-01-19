Калинич близок к переходу в китайский клуб, где будет получать в 10 раз больше

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Как сообщает интернет-портал Goal со ссылкой на Premium Sport, 29-летний игрок будет продан за € 45 млн, хотя в его пункте контракта стоит сумма отступных в размере € 50 млн.
Также отмечается, что по условиям договора хорватский игрок получит оклад в размере € 12 млн год, в то время как в составе итальянской команды он сейчас получает € 1,2 млн в год.
Ранее в стан «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перебрался полузащитник Аксель Витсель, выступавший за «Зенит». В текущем сезоне Калинич провёл в Серии А 19 матчей, в которых забил девять мячей.