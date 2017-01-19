В. Березуцкий: готов ли ЦСКА вновь взлететь на вершину? Не думаю о чудесах

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, какое футбольное событие стало для него главным в 2016 году, а также ответил на вопрос, готова ли его команда снова отыграть очковый гандикап весной и занять первое место. После 17 туров «армейцы» отстают от лидирующего в РФПЛ «Спартака» на восемь очков.
«Первая половина 2016 года получилась хорошей, ЦСКА стал сильнейшей командой России, взял золото. В середине года состоялся чемпионат Европы, для нашей сборной он не стал удачным. Затем, скажем так, средняя игра ЦСКА в нынешнем чемпионате страны плюс невыход из группы в Лиге чемпионов. Самые яркие моменты? Я стараюсь не вспоминать прошлое. Привык жить настоящим и думать о будущем. Двигаюсь вперёд.
Готова ли команда сотворить ещё одно чудо и вновь взлететь на вершину? Я не привык мыслить такими категориями. Не думаю о чудесах и прочих подобных вещах. Мы готовимся к возобновлению сезона, упорно работаем, а весной посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Березуцкого Bobsoccer.