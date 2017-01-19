Хитцфельд: во втором круге жду от «Баварии» более сильной игры

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд отметил, что ждёт от команды более сильной игры во втором круге чемпионата Германии. Подопечные Карло Анчелотти по итогам 16 туров национального первенства заработали 39 очков и единолично возглавляют турнирную таблицу.
«Преимущество «Баварии» над другими командами в текущем сезоне ещё не выявлялось. Я имею в виду преимущество, которое было в предыдущих сезонах. Поэтому во втором круге жду от «Баварии» более сильной игры. Анчелотти со своей командой будет демонстрировать совершенно иной уровень игры», — цитирует Хитцфельда Sky.
Относительно того, кто сможет составить конкуренцию мюнхенцам, Хитцфельд сказал: «Вижу конкурентом «Баварии» дортмундскую «Боруссию» в долгосрочной перспективе. Однако не в этом сезоне».