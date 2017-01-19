Кадиев: Россия — нефутбольная страна? Стрельцов, Нетто, Качалин — из Аргентины?

Новый президент «Анжи» Осман Кадиев на встрече с болельщиками рассказал, что не согласен с мнением о том, что Россия является нефутбольной страной.
«Конечно, я хочу, чтобы в „Анжи“ было больше россиян. Мне очень обидно за российский футбол. Мне очень обидно слышать слова, что Россия — нефутбольная страна, от тренера сборной России. Я хотел бы его спросить: „А Стрельцов, Понедельник, Нетто, Качалин, Якушин — они откуда? Из Аргентины?
Когда сборная СССР играла, а итальянские тренеры до сих пор учатся по конспектам Лобановского. Они что, марсиане? Есть в России, в Дагестане хорошие игроки, хорошие тренеры. Работа 24 часа в сутки, 365 дней в году. Кто так работает — у тех футбол есть», — сказал Кадиев на встрече с болельщиками.