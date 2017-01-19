Симеоне считает логичной определённую зависимость «Атлетико» от него

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова президента клуба Энрике Сересо. Последний, в частности, отметил, что в клубе существует определённая зависимость от аргентинского специалиста. Кроме того, Сересо добавил, что он и его сотрудники гордятся такой зависимостью.
«Это зависит от того, с какой точки зрения рассматривать слова Сересо. Если клуб исполняет желания тренера относительно его сферы деятельности, то такая зависимость логична. Любая команда зависит от своего тренера в том, чтобы дела складывались удачно. Если не выполнять желаний тренера, то и положительных результатов не будет. Работа должна носить совместный характер», — цитирует Симеоне Marca.