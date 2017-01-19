Малафеев: КК-2017 будет интересен футболистам, Роналду и Месси его не выигрывали

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о важности проведения в России Кубка конфедераций, который состоится летом нынешнего года.
Сегодня в метрополитене Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония запуска нового состава с символикой Кубка конфедерации — 2017. В церемонии приняли участие министр спорта РФ Виталий Мутко и официальные послы Кубка конфедераций в России – Малафеев и Василий Герелло.
«Брендируются самолёты, автобусы — не только поезда в метро. Символика привлекает внимание людей. Дети проявляют больше внимания и приходят на стадионы, что хорошо. Это важно, ведь дети будут стремиться играть в футбол и уже затем будут защищать честь нашей страны в международных матчах за сборную.
В целом это популяризация футбола в стране. Кубок конфедераций будет интересен футболистам. Тот же Роналду и Месси, как я помню, его не выигрывали», — передаёт слова Малафеева корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.