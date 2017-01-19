Футболисты, находящиеся в «Амкаре» на просмотре, сыграли вничью с «Гонведом»

В Белеке, где «Амкар» готовится ко второй части сезона в РФПЛ, состоялся контрольный матч, в котором приняли участие футболисты пермяков, находящиеся на просмотре. Соперником красно-чёрных был венгерский «Гонвед», занимающий второе место в своём национальном первенстве. Игра завершилась со счётом 0:0.
Основной состав «Амкара» проведёт первый матч 25 января. В этот день футболисты встретятся c румынским клубом «Ботошань».
Турецкий сбор завершится 31 января. До этого «Амкар» также сыграет с македонским «Вардаром». Ещё одна игра состоится 30 января, соперник красно-чёрных на этот день определится позднее.