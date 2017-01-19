Губернатор: в Петербурге любят футбол, пример тому — наш прославленный «Зенит»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о подготовке города к предстоящему Кубку конфедераций — 2017, а также чемпионату мира — 2018 и чемпионату Европы — 2020. В Санкт-Петербурге проходит мероприятие по презентации официального логотипа города как одного из организаторов Евро-2020.
«Считаю, что это знаковое событие для нашего города. В Петербурге любят футбол. Пример тому наш прославленный клуб „Зенит“ и петербуржцы, выступающие в сборной России. Наш город живёт ближайшими крупными событиями — Кубком конфедераций, чемпионатом мира и Евро-2020, к которому мы тоже очень серьёзно готовимся. Делаем всё возможное, чтобы всё прошло на самом высоком уровне.
Недавно завершили строительство стадиона и западного скоростного диаметра, который стал визитной карточкой Петербурга, строятся другие объекты инфраструктуры, в том числе метро. Вопреки мнению скептиков, мы всё успеваем построить вовремя. Очень важно, что всё это останется для Петербурга в будущем. О гостеприимстве нашего города, думаю, говорить излишне. Так будет и на ближайших крупных турнирах. Мы не подведём», — передаёт слова Полтавченко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.