Агент: зол на безответственных журналистов, Шоу счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, прокомментировал слухи о том, что футболист может покинуть команду и перейти в «Челси».
«Я зол на безответственных журналистов и сообщения о том, что Люк Шоу летом может покинуть «Манчестер Юнайтед». Он счастлив в «МЮ», а в клубе довольны им», — цитирует агента Metro.
В нынешнем сезоне Люк Шоу принял участие в 7 матчах АПЛ (шесть в основном составе). Контракт 21-летнего футболиста действует до лета 2018 года.