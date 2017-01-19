Широков надеется, что сборная России на ЧМ-2018 дойдёт до четвертьфинала

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, а также высказал мнение о плюсах мирового первенства, которое пройдёт в России.
«Чемпионат мира в нашей стране – это отличный способ для развития и популяризации футбола в России. Такие события бесследно не проходят. Уверен, больше родителей будут отдавать своих детей в футбольные академии. А для Санкт-Петербурга это очередной способ повысить поток туристов. Мне всегда приятно приезжать в Питер. Надеюсь, что меня позовут на матч ветеранов на стадион «Крестовский».
Сборная России приложит все силы, чтобы выступить достойно как на Кубке конфедерации, так и на чемпионате мира. Сегодня главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что они заставят поверить болельщиков в национальную команду, и зрителей на матчах сборной станет ещё больше. Надеюсь, что сборная России дойдёт минимум до четвертьфинала на чемпионате мира и до полуфинала на Кубке конфедерации. Я бы хотел увидеть все матчи КК, но посмотрим, как получится в плане логистики. Как игроку мне уже поздно принимать участие в этих событиях, но болельщиком я буду обязательно.
Что касается ситуации в «Томи» и «Анжи», то профсоюз следит за развитием событий. Футболисты пока не обращаются к нам, они взаимодействуют с клубами. В Томске игроков отпускают, по «Анжи» мне сейчас трудно что-то сказать. Если к нам обратятся, то мы будем работать над этой ситуацией, но я надеюсь, что клубы и игроки сами всё решат. Проблемы могут возникнуть в любом клубе, ведь у нас непредсказуемая страна.
Я давно говорил, что нужно вводить потолок зарплат, но сумму необходимо обсуждать. То же самое и с бюджетами команд. Что касается клубов вроде «Зенита», то с ними надо разговаривать и приходить к общим знаменателям, есть разные опции», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.