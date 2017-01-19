«Динамо» в ближайшее время погасит долги перед Дьяковым, Денисовым и Погребняком

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что клуб планирует рассчитаться с долгами перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Павлом Погребняком в ближайшее время.
В декабре 2016 года палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала столичное «Динамо» выплатить долги по зарплате трём бывшим игрокам клуба. Речь идёт о задолженности перед Денисовым и Дьяковым за август и сентябрь прошлого года. Оба футболиста подавали заявления с требованием выплатить задолженность и за октябрь, но его палата РФС оставила без рассмотрения.
Перед Погребняком «Динамо» погасит задолженность по уплате ежемесячной индивидуальной стимулирующей надбавки за сентябрь и октябрь 2016 года, а также проценты за задержку выплат и расходы на представителей.
«У клуба есть долги перед Денисовым, Дьяковым и Погребняком, которые не оспариваются. В ближайшее время «Динамо» их погасит», — сказал Кречетов.
Напомним, до выплаты всех долгов, регистрировать новых игроков столичной команде было запрещено.