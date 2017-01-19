«Реал» летом намерен сделать предложение Доннарумме

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему нужен «Реалу». Об этом сообщает Tuttosport. Мадридцы давно следят за 17-летним футболистом, а летом намерены перейти к действиям.
Президент «Реала» Флорентино Перес надеется опередить конкурентов в борьбе за талантливого итальянца. Помимо «Реала» в услугах Доннаруммы заинтересован «Ювентус», руководство которого видит в Джанлуиджи замену Буффону. К этому стоит добавить, что агент футболиста Мино Райола задерживает продление контракта вратаря с «Миланом».
Действующее соглашение Доннаруммы с россонери истекает летом 2018 года.