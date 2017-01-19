Дзагоев восстановился от повреждения спины и готов вернуться в общую группу ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины и проведёт вечернюю тренировку в общей группе, сообщает пресс-служба московского клуба.
ЦСКА проводит первый зимний сбор в Кампоаморе (Испания). Этот этап подготовки чемпионов России продлится до 22 января.
В первой части сезона РФПЛ Дзагоев провёл в составе команды девять матчей, шесть из которых — в основе, и отметился двумя результативными передачами. На его счету также два гола в трёх матчах за ЦСКА в Лиге чемпионов.