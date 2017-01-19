Мак: в «Зените» очень дружелюбная атмосфера, стараемся помогать новичкам во всём

Словацкий полузащитник «Зенита» Роберт Мак высказался относительно конкуренции в команде в связи с появлением новых футболистов.
«У нас очень дружелюбная атмосфера. Мы рады каждому, кто становится игроком «Зенита», и стараемся помогать во всём. Конечно, все хотят выходить на поле, так что некая конкуренция есть — она как раз подталкивает к тому, чтобы выкладываться на 100%», — поведал Мак.
Хавбек также рассказал, что для него в новинку такая большая пауза, как в российском чемпионате.
«Я уже даже не помню, когда играл в официальном матче. Раньше у меня было максимум 10 дней отпуска. Я всегда играл в январе, так что ощущения необычные. Но ничего страшного — мы на сборах, ближайшая игра Лиги Европы уже в феврале, и время пройдёт незаметно. Хотим быть готовы и поэтому упорно работаем каждый день», — отметил Мак.