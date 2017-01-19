«Кайрат» с Аршавиным разгромил «Оренбург» в товарищеском матче

«Оренбург» в рамках подготовки к весенней части сезона российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч с «Кайратом». Встреча закончилась победой казахстанской команды со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бауыржан Турысбек и Жерар Гоу, который оформил дубль. Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вышел на поле в стартовом составе своей команды, однако результативными действиями не отметился.
После 17 туров РФПЛ «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.
Товарищеский матч
«Оренбург» (Оренбург, Россия) – «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) – 0:3 (0:2)
Голы: Гоу, 21 (0:1); Гоу, 32 (0:2); Турысбек, 82 (0:3).