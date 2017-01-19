Венгер не поддерживает идею ван Бастена относительно отмены правила офсайда

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об идеях директора по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастена относительно изменений в правилах футбола. Голландец, в частности, высказал мнение, что развитию футбола пойдёт на пользу отмена правила офсайда.
«Некоторые из предложений можно обсудить, к некоторым я не вижу большого интереса. Что я не нахожу интересным, так это отмена офсайда. Это важный аспект командного спорта. Это интеллектуальное правило, при котором нужно использовать свой ум, так что очень важно сохранить его в игре.
Давайте не будем забывать, что футбол улучшается. Люди говорят, что футбол слишком плотный, слишком компактный, но эволюция игры всегда была такой. Защита создаёт трудности атаке, атака находит решение и ответ, и защита создаёт новые трудности. Мы должны сохранить это.
Но для улучшения игры очень важно всегда сталкиваться с новыми трудностями», – приводит слова Венгера официальный сайт „Арсенала“.