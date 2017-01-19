Сересо: Гризманн будет игроком «Атлетико» в течение долгого времени

Президент «Атлетико» Энрике Сересо на фоне слухов об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему Антуану Гризманну заявил, что француз надолго останется в мадридским клубе.
Ранее британские СМИ утверждали, что представители «МЮ» в устной форме согласовали с 25-летним Гризманном условия личного контракта. Стороны достигли договорённости по зарплате и будущему игровому номеру форварда. Сумма сделки может составить € 100 млн. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне вчера заявил, что никогда не держит в команде.
«Я могу сказать, что Гризманн будет игроком „Атлетико“ в течение долгого времени», — приводит слова Сересо Goal со ссылкой на телевизионное шоу Minuto #0.