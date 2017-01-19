«Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Базелю»

В контрольном матче на сборе в испанской Марбелье московский «Локомотив» со счётом 1:2 проиграл действующему чемпиону Швейцарии и лидеру текущего первенства «Базелю».
На 31-й минуте Марко Янко вывел «Базель» вперёд. Пять минут спустя Тарас Михалик получил красную карточку. С учётом того что матч был товарищеским, Михалика просто заменили. Сравняли счёт «железнодорожники» на 61-й минуте — отличился Артём Галаджан. На 85-й минуте победный мяч забил Андраж Шпорар.
«Локомотив»: Абаев (Коченков, 46), Янбаев (Ротенберг, 78), Михалик (Лапшов, 38), Баринов, В. Денисов, И. Денисов (Макаров, 86), Ндинга (А. Натхо, 69), Ал. Миранчук (Макоев, 86), Коломейцев (Лысов, 81), Касаев (Галанин, 46), Портнягин (Галаджан, 46).
Следующий контрольный матч на сборе подопечные Юрия Сёмина проведут 22 января. Соперником станет софийский ЦСКА.