«Милан» сделал «Эвертону» окончательное предложение по поводу Деулофеу

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сообщил, что россонери сделали окончательное предложение «Эвертону» по поводу нападающего Херарда Деулофеу.
Ранее сообщалось, что английский клуб отверг предложение «Милана», так как хочет, чтобы итальянский клуб арендовал 22-летнего испанца с обязательством выкупа.
«Мы представили «Эвертону» новое предложение: оплачиваемая аренда с правом выкупа. Если они примут предложение, то хорошо, если нет, то мы должны будем двигаться дальше. Мы надеемся, что они примут наше предложение.
10 минут назад я отправил по электронной почте наше окончательное предложение. Посмотрим, что произойдёт», – приводит слова Галлиани Calciomercato.com.