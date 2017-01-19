Селезнёв: вы можете поверить в то, что я сдал игру «Мордовии»?

Бывший форвард «Кубани» Евгений Селезнёв, который этой зимой перешёл из «Шахтёра» в турецкий «Карабюкспор», сообщил, что никогда в своей карьере не сдавал матчи. Футболист ушёл из краснодарской команды в 2016 году, спустя три месяца после подписания контракта, после того как один из руководителей «Кубани» обвинил его в сдаче матча «Мордовии».
«Расставание с РФПЛ получилось некрасивым? Это не мои проблемы. Думаю, никто обо мне ничего плохого сказать не может. Играл, старался. Страшный сон? Так тоже говорить нельзя. Я пожелал команде удачи. Зла не держу, мне всё выплатили. Там неплохие болельщики, хорошие ребята. Я до сих пор с Павлюченко общаюсь. Провёл несколько месяцев в «Кубани», но больше уже там находиться было нельзя.
Правда ли то, что один из руководителей клуба обвинил меня в сдаче матча с «Мордовией»? Писали такое. Но вы можете поверить в то, что я сдал игру? Я такими вещами никогда не занимался! Я не хочу этой темы касаться. Кто там что говорил… Я же давно в «Кубани» не играю», — цитирует Селезнёва «Спорт-экспресс».