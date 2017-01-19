Газинский: в искренность извинений Гарсии не верю. Но бог ему судья

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о двух тяжёлых столкновениях, в которых он пострадал во время матчей в 2016 году. В марте Газинский пострадал от удара со стороны полузащитника «Локомотива» Тараса Михалика, а в ноябре игрока ударил локтем хавбек «Зенита» Хави Гарсия.
«Конечно, когда тебя бьют исподтишка, целенаправленно, всегда хочется ответить. Но этого делать нельзя. Знаете, я понимаю, что футбол – это зашкаливающие эмоции. И порой, когда заведёшься, то можешь кого-то ударить. Но! Например, случай с Михаликом. Он в тот же день вечером позвонил мне и извинился. Никаких проблем. Но когда Гарсия целенаправленно бьёт локтем, а потом, как я увидел на повторе, машет руками и жестами показывает на меня, мол, поднимайся, что ты тут лежишь, а затем лишь через четыре дня пишет сообщение, якобы извиняясь, я не верю в его искренность. Не верю, что он действительно хочет извиниться передо мной.
Если ты действительно раскаиваешься, то ты подойдёшь после игры, найдёшь время, чтобы извиниться. Но, как говорится, бог ему судья. Сделал и сделал. После драки кулаками не машут. И выяснять отношения дальше будет мелочно. Мне нужно всё доказывать на футбольном поле. Ребята это и сделали в том матче, вырвав победу. Доказали, в том числе и Гарсии», — цитирует Газинского «Советский спорт».