Непомнящий: в «Томи» не думали о завтрашнем дне, ещё когда я уходил из клуба

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, что проблемы с финансированием у клуба начались уже давно. Специалист работал с командой с 2008 по 2011 и с 2014 по 2016 год.
«Когда я покидал «Томь», мне уже тогда было ясно, что с футболом в Томске не всё гладко. Уже тогда я понимал, что были допущены некоторые ошибки, о которых я не хочу говорить более детально. Могу лишь сказать, что руководство клуба не думало о завтрашнем дне, а жило лишь сегодняшним днём.
Стоило ли выходить тогда «Томи» в Премьер-Лигу? Постановка вопроса вообще неверна. Футбол — это спорт. Есть задачи, которые должны выполняться. Но вот условия, при которых приходится работать в Томске, заключаются в том, что там совершенно нет стабильной финансовой базы. Поэтому уже тогда ощущалось, что помощь со стороны спонсоров может быть прекращена.
Но ещё раз повторюсь, я не представляю, как даже при таких условиях тренер мог бы сказать игрокам прекратить играть, дабы они не выходили в РФПЛ. Ведь у футболистов были серьёзные премиальные и бонусы. Они не смогли бы просто так взять и остановиться на достигнутом», — цитирует Непомнящего «Спорт FM».