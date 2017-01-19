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Видео: погода против ЦСКА. 10-й день сборов в Кампоаморе
19 января 2017, четверг. 22:37.
Футбол
На тренировочную работу московского ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе продолжает оказывать влияние погода. Так, сегодняшняя тренировка команды проходила под аккомпанемент дождя.
Представляем вниманию читателей эксклюзивное видео «Чемпионата» со сборов подопечных Виктора Гончаренко в Кампоаморе.
С другими видео о клубах российской Премьер-Лиги читатели могут ознакомиться
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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19 января 2017, четверг
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