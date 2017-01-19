Кирьяков похвалил связку Комбаров — Бурмистров в матче «Арсенала» с «Лудогорцем»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от товарищеской встречи против болгарского «Лудогорца» (1:1).
«Игрой остались довольны. Особо порадовало движение в первом тайме, переход из обороны в атаку. Чувствовалось, что соперник дольше работает на сборах. Мы чуть «подсели». Соперник именит, всем известен. Для нас это отличный тест. Если всё суммировать, то всеми действиями наших ребят мы довольны.
В первом тайме соперник ничего не сумел сделать у наших ворот. У нас 80% остроты шло от связки Комбаров — Бурмистров. Помогал Максимов. Остальные выглядели чуть хуже. После наших замен соперник прибавил, виден был мандраж у молодых ребят. Позиция Форбса сегодня — это его универсализм. Он играет там, где полезен. Травма есть у Беляева, Денисова пришлось передвигать на другую позицию», — цитирует Кирьякова пресс-служба тульского клуба.