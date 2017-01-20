Л. Адриано: надеюсь вернуться в сборную Бразилии, играя и забивая за «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Луис Адриано сообщил, что надеется своими выступлениями за российскую команду добиться вызова в сборную Бразилии, за которую он в последний раз играл в марте 2015 года.
«Надеюсь ли вернуться из «Спартака» в национальную команду? В первую очередь я сейчас сконцентрирован на делах клуба. Сначала мне нужно заиграть за «Спартак», показать свой прежний уровень. Понимаю, что за российской Премьер-Лигой следят, и будут возможности для того, чтобы тренерский штаб сборной меня заметил. Надеюсь, что смогу вернуться в сборную, но для этого нужно играть и забивать мячи в «Спартаке».
Отреагировал ли как-то главная звезда сборной Неймар на мой переход в «Спартак»? Нет, никаких контактов с ним после моего перехода в «Спартак» не было», — цитирует Адриано «Спорт-экспресс».