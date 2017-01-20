Селезнёв: Кокорина за что ругать? Вы попробуйте повторить то, что сделал Эскобар

Украинский нападающий турецкого «Карабюкспора» Евгений Селезнёв поделился мнением о критике, высказанной многими болельщиками и специалистами в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина после того, как тот выложил в «Инстаграме» фотографию в майке с изображением наркобарона Пабло Эскобара.
«Выложил – что дальше? Вообще-то Эскобар – человек, который вошёл в историю. Как он туда вошёл – это уже другой вопрос. Он создал очень многое. Хорошего, плохого. Но вы попробуйте повторить то, что сделал Эскобар. Так что, по сути, Кокорин выложил фотографию с историей. За что его ругать?
К критикам нужно относиться спокойно. Грязь льют люди, которым нефиг делать. Реально – вот нечего делать чуваку. Он сидит, пьёт пиво, жрёт чипсы и думает: „А дай-ка я сейчас вот этого игрока приложу в комментариях“. И понеслось… Ещё пива накатит – снова какую-нибудь гадость напишет.
В майке с чьим изображением я бы сфотографировался? Да много великих людей. Майкл Джордан, например. Да и тот же Эскобар. Это же история! Плохо получилось, но вы попробуйте выстроить такую же империю. Наши люди должны на секундочку понять, что в историю попасть не так-то просто!» — цитирует Селезнёва «Спорт-экспресс».