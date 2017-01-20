Полузащитник московского «Динамо» Зотов: можно сказать, точим зуб на «Тосно»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Зотов рассказал, что столичная команда намерена взять реванш у «Тосно» во втором круге ФНЛ. В 2016 году динамовцы дважды уступили «Тосно»: на своём поле в первом круге ФНЛ со счётом 0:1 и в гостях в 1/8 финала Кубка России со счётом 2:3. Проведение матча 28-го тура ФНЛ «Тосно» — «Динамо» запланировано на конец марта.
«Думаю, ни для кого не секрет, что два поражения от «Тосно» сидят у нас занозой. На мой субъективный взгляд, оба результата не по игре. Футболисты «Динамо» по-спортивному злы на этого соперника. Можно сказать, точим зуб. Хотя ничего личного, конечно, быть не может, мы едим один хлеб и уважаем всех коллег. Однако противостояние обещает быть интригующим», — цитирует Зотова официальный сайт клуба.
Зотов также поделился впечатлениями от пребывания в «Динамо», состав которого он пополнил летом прошлого года: «Признаться, не ожидал, что всё будет так здорово. И коллектив обалденный, все стоят друг за друга горой, и с тренерским штабом полное взаимопонимание. Мы как семья: получаем удовольствие и от тренировок, и от матчей, и от общения. Надеюсь, и болельщикам наш футбол интересен. Постараемся продолжать в том же духе, прибавляя с каждой неделей».
После 24 туров ФНЛ «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, на пять очков опережая «Тосно».