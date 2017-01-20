Энрике назвал анекдотом неудачные результаты гостевых матчей с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» со счётом 1:0. Это была первая победа Луиса Энрике у руля сине-гранатовых в гостевых матчах с баскской командой.
«В качестве футболиста я выигрывал на этом стадионе, а вот в качестве тренера до сих пор мне это не удавалось. И после победы это не перестаёт быть анекдотом. Нам всегда было сложно играть с этой командой на её поле. Принимая во внимание уровень игры «Реала Сосьедад», мы действовали очень серьёзно и эффективно. Что же касается ответной встречи, то она будет трудной вне зависимости от результата первого матча», — цитирует Луиса Энрике Marca.
«Барселона» выиграла у «Реала Сосьедад» в гостевом матче впервые с мая 2007 года.
Вторая игра между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» состоится 26 января.