Главный тренер «Реала Сосьедад»: нам противостояла очень сильная «Барселона»

Наставник «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан проанализировал первый матч четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной». Играя на своём поле, баскская команда потерпела поражение со счётом 0:1.
«Мои футболисты выложились полностью и много работали на поле. Однако верно и то, что мы не контролировали ход игры и не создавали голевых моментов. Нам противостояла очень сильная «Барселона», продемонстрировавшая интенсивную игру. Oднако у нас большие надежды в связи с этим турниром, и мы будем бороться до конца», — приводит слова Сакристана Marca.
Вторая игра между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» состоится 26 января.