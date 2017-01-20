Ракитич: мне не 15 лет, и Луис Энрике не должен мне ничего объяснять

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что должен каждый день работать в поте лица. Футболист сказал это в ответ на вопрос о его будущем в каталонском клубе. Хорватский игрок не выходил на поле в основном составе каталонской команды в матчах Примеры после ничьей с «Реалом» (1:1) в начале декабря. В СМИ появились слухи, что он может перейти в «Манчестер Сити».
«Мне не 15 лет, и Луис Энрике не должен мне ничего объяснять. Я должен каждый день осуществлять кропотливую работу. Полностью доверяю нашему тренеру и хочу играть в «Барселоне» много лет», — приводит слова Ракитича Marca.