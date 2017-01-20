Президент «Анжи» Кадиев и глава Махачкалы Мусаев договорились о партнёрстве

19 января состоялась неофициальная встреча президента «Анжи» Османа Кадиева с главой города Махачкалы Мусой Мусаевым. В ходе диалога обсуждались вопросы нынешнего состояния и дальнейшего развития футбола в республике и было достигнуто соглашение о государственно-частном партнёрстве.
Кадиев ознакомил мэра города с программой для популяризации и дальнейшего развития футбола. В ходе реализации этой программы планируется расширение деятельности академии «Анжи» и открытие её дополнительных филиалов на базе муниципальных школ и создание в них спецклассов по футболу.
Глава Махачкалы поинтересовался у Кадиева состоянием дел в «Анжи» после смены руководства клуба и выразил надежду на то, что, несмотря на нелёгкую ситуацию, процесс развития клуба будет серьёзным, содержательным и нацеленным на конкретные результаты.