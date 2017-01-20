Маурисио Перейра: в Уругвае не следят за РФПЛ, считают её недостойной внимания

Уругвайский полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову сообщил, что за четыре года в России на него ни разу не выходили из сборной Уругвая.
«Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за РФПЛ, считают её недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы «Боруссию», то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной – моя мечта.
Принял бы я предложение аутсайдера из Италии? Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить. А что касается сборной – может, стоит чуть ярче заявить о себе в еврокубках. Но пока что надо победить «Фенербахче», очень серьёзного соперника», — сказал Перейра.
Полная версия интервью с Перейрой будет опубликована на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.