Бывший тренер «Анжи» и «Урала» Василенко возглавил литовский клуб

Олег Василенко, ранее работавший тренером в ряде российских команд, в том числе «Анжи» и «Урале», назначен на пост главного тренера «Тракая». Об этом сообщил официальный сайт литовского клуба.
«Тракай» подкупил меня своими амбициями. Когда я впервые общался с президентом, я понял, что он живёт этим клубом. Что касается команды, то мне было достаточно двух тренировок, которые я видел, чтобы понять, что это не отдельные группы игроков, это настоящая команда. Команда, которая считает, что может быть еще сильнее», — сказал Василенко.
Последним местом работы Василенко был рижский клуб «РФШ». В минувшем сезоне чемпионата Литвы «Тракай» занял второе место.