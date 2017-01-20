Серхи Роберто: если будет надобность, тоже брошусь с моста ради Луиса Энрике

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто очень рад, что работает под руководством такого специалиста, как Луис Энрике. Игрок даже повторил недавние слова хорватского хавбека каталонского клуба Ивана Ракитича.
«Если будет надобность, я тоже брошусь с моста ради Луиса Энрике», — приводит слова Роберто Marca.
Будущее Луиса Энрике в испанском гранде продолжает оставаться неясным. Руководство сине-гранатовых хотело бы продлить с ним контракт, однако тренер взял время на размышления и до весны говорить на эту тему не хочет.
Действующее соглашение Луиса Энрике с «Барселоной» в силе до лета 2017 года.