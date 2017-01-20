Петербург предъявил экс-подрядчику «Крестовского» претензии на 11,4 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга предъявили группе компаний «Трансстрой» претензии на 11,4 млрд рублей по контракту на строительство стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, который возводили входившие в группу подрядчики. Об этом сообщил глава городского комитета по строительству Сергей Морозов.
«Власти Петербурга выставили претензии „Трансстрою“ на 11,4 млрд рублей, в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков. Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое», — цитирует Морозова «Интерфакс».
По словам Морозова, банкам также направлены требования на возврат банковских гарантий, но суммы «существенно меньше». Ранее сообщалось, что комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре иска к компании «Инжтрансстрой-СПб», бывшему подрядчику стадиона «Крестовский», требуя выплатить в бюджет более 3,7 млрд рублей.
Контракт на строительство арены с «Инжтрансстроем-СПб» стоимостью 9,1 млрд рублей был расторгнут 26 июля прошлого года.