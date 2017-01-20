На стадионе в Калининграде началось строительство поля

Строители приступили к формированию несущей плиты основания поля на стадионе, который строится в Калининграде к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщила официальная страница ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в «Фейсбуке».
«Основные взгляды болельщиков будут направлены на футбольное поле, покрытие которого должно быть готово за год до проведения матчей, поэтому строители уже приступили к формированию несущей железобетонной плиты основания», — говорится в сообщении.
Рабочие устанавливают элементы заполнения между последними смонтированными кровельными блоками и приступили к монтажу профилированного настила, который станет основанием для укладки мягкой кровли.