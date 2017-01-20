П. Каннаваро – Боккетти и Кришито: ребята, вы оставите Россию без газа

После того как защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти объявил о продлении контракта с красно-белыми в «Инстаграме», некоторые игроки прокомментировали это событие под сообщением в аккаунте 30-летнего футболиста. Защитник «Зенита» Доменико Кришито написал: «Вскоре это предстоит сделать и мне». Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро после этого пошутил: «Ребята, вы оставите Россию без газа».
Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 30 июня 2020 года. Что же касается Кришито, то на днях агент футболиста сообщил, что игрок продлит соглашение с питерским клубом. Действующий контракт Кришито с «Зенитом» в силе до лета 2018 года.